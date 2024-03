NICOLINI, Dodo ama Firenze e la Viola. Va sfruttato in avanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk, ai taccuini del Corriere dello Sport ha parlato di Dodo, avuto sott'occhio proprio in Ucraina prima che il brasiliano passasse alla Fiorentina: "Veniva da una situazione non facile, eppure dopo un periodo di adattamento ha fatto vedere il suo valore. Poi è arrivato l’infortunio. Ma adesso che è tornato sarà un plus per la Fiorentina: è un ragazzo internazionale, capace, sorridente. Magari in Ucraina era avvantaggiato in quanto avevamo una colonia di brasiliani, però anche a Firenze si è inserito velocemente. Mi ha detto di amare squadra e città".

Prosegue: "Dodo ha più qualità offensive che difensive, quindi tenerlo bloccato sulla linea della difesa, come succedeva all’inizio, non lo aiuta. Deve prendere alta l’ala avversaria, così la mette in difficoltà".