NAZIONE, Firenze a Barone: "Torna a farci arrabbiare"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione racconta le tante reazioni dal mondo del calcio e non solo per quanto sta accadendo a Joe Barone, ricoverato al San Raffaele di Milano. Non c'è da sorprendersi per l'ondata di affetto arrivata da Firenze alla famiglia, perché sebbene in tanti non abbiano risparmiato critiche al direttore generale, il tifoso viola non ha esitato un istante a schierarsi dalla sua parte, e il messaggio che più è girato è stato: «Forza Joe, torna presto a farci arrabbiare!». Un messaggio che la dice lunga sul tipo di rapporto che il direttore generale viola ha instaurato con una larga parte della tifoseria.