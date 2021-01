L'operazione di sfoltimenti della rosa, che ha visto partire Duncan e Cutrone, non per forza è da considerarsi conclusa. In bilico, secondo il Corriere Fiorentino, ci sarebbe ancora Christian Kouamè. I viola vorrebbero trattenere il giocatore a Firenze. Tuttavia il Torino non molla l'osso e si rivela disposto a ulteriori rilanci per l'ivoriano.