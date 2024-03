ITALIANO, Può salutare a giugno, ma occhio alla clausola

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio tiene a ricordare la situazione contrattuale di Vincenzo Italiano il quale, sottolinea il quotidiano, l’ultima che ha parlato del suo futuro è stata in occasione della sfida col Maccabi Haifa per il ritorno di Conference League. Il tecnico ha lasciato intendere la possibilità di salutare a fine stagione. E in effetti il suo contratto scadrà proprio a giugno quando, tuttavia, la Fiorentina potrebbe beneficiare di un’opzione a proprio favore per il prolungamento di un anno: si tratta di una clausola che scatterebbe nel momento in cui la squadra riuscisse a conquistare un posto valido almeno per l’Europa League.