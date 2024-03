TUTTOSPORT, Antognoni: "Tornare in ACF? Chissà"

FirenzeViola.it

In vista dei suoi settant’anni di lunedì, Tuttosport ha realizzato un’intervista a Giancarlo Antognoni: “Mi sento bene, anche perché me ne sento almeno dieci di meno (sorride, ndr). Festeggerò con la famiglia mentre il giorno dopo i vecchi ultrà e anche qualcuno più giovane hanno organizzato una cena al circolo della Rondinella, saremo almeno 120. Poi a metà settimana sarò in Palazzo Vecchio invitato dal sindaco”.

Sabato sera il Milan affronterà una Fiorentina che ha trascorso giorni difficili, come fu per Astori.

“Ero a Udine quando successe, fu devastante. La scomparsa di Barone l’ho vissuta da fuori, ma come fu per Davide anche stavolta è venuto a mancare un riferimento. Un grande dolore porta a compattarsi e sono sicuro che i viola cercheranno di ripartire”.

Tornerà mai alla Fiorentina?

“Non so, tutto può succedere, le mie porte sono sempre aperte. Ho sempre vissuto la Fiorentina come un privilegio”.