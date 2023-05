REP. FI, Jovic, la sua permanenza passa anche da Basilea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Vincenzo Italiano pensa a come risolvere le grane offensive della Fiorentina: Repubblica (edizione Firenze) fa il punto sul ballottaggio in attacco che vede Arthur Cabral favorito come di consueto su Luka Jovic. Ad abbassare parzialmente le quote del brasiliano il problema al piede che gli ha costretto a saltare la gara interna contro l'Udinese.

Giocherà solo chi sta al top- ha detto Vincenzo Italiano e per questo si aprono nuovamente le porte della titolarità per Luka Jovic. L'attaccante serbo non segna da più di due mesi ed è stato escluso dal match contro l'Udinese a causa del polverone social scoppiato a seguito della sconfitta interna col Basilea:"Luka sa che la sua visibilità sia in ottica di permanenza alla Fiorentina che di cessione passa dalla vetrina europea. Il suo agente, Fali Ramadani, lo stesso di Italiano che in queste ore ha dovuto fare una doppia opera diplomatica per far ricucire i suoi assistiti, è convinto di trattenere Jovic in viola anche la prossima stagione, ma ogni scenario resta aperto- scrive Repubblica.