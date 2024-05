NAZIONE, Al Viola Park incontro tra Commisso e Schmidt

NOTIZIE DI FV TOP FV, COL BRUGGE PLEBISCITO PER SOTTIL. NZOLA TERZO Con un plebiscito del 56,25% dei voti, i lettori di FirenzeViola.it premiano Riccardo Sottil come migliore in campo della sfida di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge. Il numero sette gigliato, oltre alla bellissima rete che ha sbloccato il match dopo... Con un plebiscito del 56,25% dei voti, i lettori di FirenzeViola.it premiano Riccardo Sottil come migliore in campo della sfida di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge. Il numero sette gigliato, oltre alla bellissima rete che ha sbloccato il match dopo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi