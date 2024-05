DODO, Sempre più al centro del progetto dopo il brutto infortunio

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

Nel pareggio di ieri contro il Napoli, arrivano segnali incoraggianti dal reparto difensivo. Tra i migliori dei viola, infatti, figura Dodo. Il terzino brasiliano viene da una serie di prestazioni importanti considerando il grave infortunio al crociato rimediato lo scorso 24 settembre a Udine dopo 5 minuti di gioco, in quel caso la Fiorentina vinse 0-2.

Da quel giorno il numero 2 viola si sottopose alla riabilitazione per poi rientrare il 14 marzo giocando gli ultimi 20 minuti in Conference contro il Maccabi Haifa al Franchi. Da quel momento, Dodo si è preso sempre di più il ruolo di titolare soprattutto in Conference dove ha giocato dal primo minuto nei quarti di finale e nelle semifinali. Anche ieri il brasiliano, diventato un idolo dei tifosi anche grazie all'aver colorato i propri capelli di viola, è risultato decisivo conquistando il fallo che ha permesso ai viola di raggiungere il momentaneo pareggio con Biraghi. Di fatto, attualmente è il miglior viola nella partita di ieri nelle votazioni di FirenzeViola



In vista della Finale- Dodo con tutta probabilità è in vantaggio sulla concorrenza rappresentata da Kayode. Il brasiliano partì titolare nella finale dello scorso anno a Praga e vuole a tutti i costi riscrivere un epilogo diverso insieme al resto della squadra.

