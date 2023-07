LA NAZIONE, Offerta viola per Dominguez. Altri 4/5 colpi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno quattro, forse anche cinque, i nuovi acquisti della Fiorentina da qui a fine mercato, secondo La Nazione. Il quotidiano, andando per gradi, si focalizza oggi sui principali obiettivi.

Per la porta, Kamil Grabara ha superato la concorrenza di Audero e Montipò, mentre in difesa gli sforzi si stanno concentrando su Josip Sutalo, con Murillo del Corinthians in alternativa. Per il centrocampo invece, la Fiorentina è tornata a dialogare col Bologna e ha fatto una nuova offerta per Nicolas Dominguez, ma per l’argentino c’è da registrare anche una proposta di 13 milioni presentata dal Fenerbahce. In avanti, infine, Lucas Beltran è la soluzione che la dirigenza viola vorrebbe tentare grazie a Burdisso, con Nzola che resta il Piano B.