GAZZETTA, Occasione Sivasspor per il cammino europeo

Sempre in merito al sorteggio degli ottavi di Conference League, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive di come poteva andare decisamente peggio per la Viola. Guardando il possibile percorso europeo della Fiorentina, dopo l'accoppiamento con il Sivasspor, cresce l'ottimismo per una stagione che sarà comunque ricordata per il differente rendimento tra il campionato e le coppe. In Conference League la Fiorentina, al di là dei numeri, ha mostrato un atteggiamento è una convinzione diversa.