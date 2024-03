GAZZETTA, Gila per la panchina ma la strada è in salita

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli allenatori più in voga per il futuro della panchina viola. Uno è Alberto Gilardino, vecchia conoscenza di Firenze dove ha giocato dal 2008 al 2012 ed è rimasto nel cuore dei tifosi a suon di gol e di violino, come amava esultare dopo ogni rete. Conosce la città, ma al Genoa sta facendo molto bene. I liguri non vorrebbero perderlo e la strada per la Fiorentina non sarebbe in discesa.