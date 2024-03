GAZZETTA, Ansia Joe: i momenti prima del malore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport ricostruisce gli ultimi momenti prima che il direttore generale della Fiorentina Joe Barone avesse il malore. Alle 15:20 circa Barone è riuscito a chiamare il team manager Simone Ottaviani per avvertire che stava molto male. Quando lui e lo staff medico della Fiorentina sono saliti in camera sua, hanno capito subito che si trattava di un infarto. Immediatamente è stato usato il defibrillatore, obbligatorio per le squadre da quando proprio la Fiorentina sei anni fa, sempre di marzo, è stata colpita dalla tragedia di Davide Astori. Alle 15.30 la chiamata al 118 e la telefonata al San Raffaele per assicurarsi della presenza di Alberto Zangrillo. L’ambulanza è arrivata al San Raffaele alle 16.10. Lì il manager viola è stato operato e trasportato in terapia intensiva, attaccato ad una macchina che gli ha permesso di respirare. Nel frattempo sono arrivati diversi giocatori e membri dello staff della Fiorentina e della Lega Serie A. Alle 20.30 invece è arrivata la moglie del d.g. viola, Camilla, in lacrime, mentre i figli, che sono negli Stati Uniti, si sono messi in viaggio per essere a Milano nella giornata di oggi.

Per quanto riguarda la partita, la rosea scrive che l'accordo per non giocarla è stato trovato in fretta tramite un colloquio telefonico tra gli atalantini Luca Percassi e Umberto Marino e per la Fiorentina il d.s. Daniele Pradè. Alle 17 il comunicato ufficiale della Lega.