CORR. SPORT, Oggi con in mente i ricordi di Enschede

Questa sera a Poznan non sarà la prima volta in cui la Fiorentina giocherà in uno stadio stracolmo di persone e con un ambiente molto caldo. I ricordi di Enschede contro il Twente, ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono inevitabili. Anche se forse, più "leggeri". Quarantamila sono i tifosi che la squadra viola si troverà contro al Miejski Stadium di Poznan questa sera, in una prima volta davvero complicata in stagione a livello ambientale almeno in Europa. Si parte da qui, con la speranza di ottenere la semifinale, che, se raggiunta, diventerebbe sogno a sua volta da realizzare.