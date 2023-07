CORR. SPORT, Dia piace ai Viola, ma ora c'è l'Everton

FirenzeViola.it

Come ricorda questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, domani a mezzanotte scadrà il termine per far valere la clausola rescissoria da 25 milioni inserita nel contratto di Boulaye Dia. In Italia è stata fin qui la Fiorentina a farsi avanti concretamente, mentre resta sempre timido l’interesse del Milan. Voci sempre più insistenti arrivano, però, dalla Premier con l’Everton che alla fine potrebbe spuntarla. Il club di Liverpool non ha grandi risorse in questo momento, ma è da tempo sulle tracce del giocatore, insieme al West Ham e al Burnley. Alla Salernitana inoltre piace molto Neal Maupay, attaccante franco-argentino di proprietà dell’Everton, dalla scorsa stagione nel mirino del sempre attento Morgan De Sanctis.

Oltre a ciiò se la clausola rescissoria non dovesse essere esercitata, potrebbe aprirsi infatti un’asta considerando che secondo il presidente Danilo Iervolino, Dia ha una valutazione di 40 milioni. Una sua possibile permanenza? Per il direttore sportivo, senza offerte irrinunciabili Dia dovrebbe essere tolto dal mercato in prossimità dell’inizio del campionato.