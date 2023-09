CORR. FIO., L'opinione: "Ci sono cose da mettere a posto"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nell'edizione di questa mattina de Il Corriere Fiorentino è presente un fondo a firma di Ernesto Poesio, ecco un estratto: "E se Vincenzo Italiano si era rammaricato alla vigilia perché ogni occasione, o quasi, per gli avversari di solito viene trasformata in gol, questa volta il tecnico viola non può certo lamentarsi. E non perché la sua squadra non abbia concesso spazi e occasioni clamorose agli austriaci, ma perché il Rapid è riuscito a sbagliare almeno tre palle davanti alla porta.Per non parlare del primo gol di Nico Gonzalez, praticamente un autogol di Auer che ha calciato addosso al proprio portiere prima del rimpallo favorevole all’argentino.

Avanti sì, dunque, ma con un po’ di cose da mettere ancora a posto per pensare di poter recitare un ruolo da protagonista sia in Europa che in serie A. Di sicuro, visto l’ormai certo passaggio del turno, quella di oggi potrebbe essere la giornata della svolta per quanto riguarda il mercato".