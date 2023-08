COR.SPORT, Jovic e Kouame sono le maggiori garanzie

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La vittoria della gara di ieri contro il Nizza, sicuramente non ha scacciato le perplessità maturati in questi mesi estivi, ma sicuramente ha dimostrato che la squadra di Vincenzo Italiano si sta avvicinando ad una condizione migliore. Si sta rivedendo il gioco grintoso e di possesso ma è anche evidente che alla Fiorentina manca una punta.

Nei tre test contro squadre di livello medio-alto la Viola è riuscita a segnare solo due gol, tutti nella gara di ieri. Jovic e Kouame sono coloro che in questo momento stanno dando più garanzie in attacco. L'ivoriano, come lo scorso anno, si sta dimostrando indispensabile per Italiano e i dati collezionati all'inizio dello scorso anno fanno pensare che anche all'inizio delle prossima stagione il contributo dell'ex Genoa potrà essere prezioso.