COR.SPORT, Belotti, pausa finita. Ma a giugno può restare

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Andrea Belotti ha affrontato il Milan tante volte quanto nessun altro avversario. Ben 22, con 6 centri all'attivo. Oggi, con la maglia della Fiorentina, il Gallo ha lo score di appena una rete nei 655’ minuti giocati in viola sommando il “grosso” (549’) della Serie A e il parziale (106’) forzatamente esiguo in Conference League: troppi minuti e pochi i gol in un rapporto che non lo soddisfa, puntualizza il Corriere dello Sport.

Così come non soddisfa i tifosi viola. La riprova dell’una sta negli apprezzamenti reiterati di Italiano per il contributo tecnico e agonistico garantito dall'ex bomber del Torino, quella del tifo è rappresentata dagli applausi scroscianti che tutto il “Franchi” in piedi ha riservato all’attaccante in prestito dalla Roma al momento della sostituzione al 90esimo proprio contro i giallorossi. Belotti è anche e questo, tant’è vero che lo stesso allenatore siciliano l’ha schierato titolare in sei occasioni su sette in campionato, dopo il tempo (secondo) nel debutto a Lecce, e l’ha fatto iniziare dalla panchina soltanto a Budapest nell’andata contro il Maccabi Haifa. Non al ritorno con risultato e qualificazione ancora in bilico. Ma a lui, a Belotti, non basta. Vuole di più. Vuole un gol, meglio se subito contro il Milan quattro anni e mezzo dopo: l’appuntamento è per domani sera.

Infine, il quotidiano traccia anche gli scenari per il futuro dell'attaccante. Terminato il prestito secco alla Fiorentina, Belotti farà rientro alla Roma. Ma non è detto che ci rimanga: un pensiero Commisso potrebbe ancora farlo sull’attaccante che ha compiuto 30 anni lo scorso dicembre per acquistarlo a titolo definitivo, specie se la Roma dovesse avere sul suo conto (di Belotti) altri programmi. Tutto dipende dai due mesi che restano da giocare prima di chiudere questa annata, fare i bilanci individuali e di squadra, e programmare la prossima.