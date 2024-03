COR.SERA, Viola mai arrivata al Gewiss. Oggi novità

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Una richiesta d’aiuto all’amico e d.s. viola Daniele Pradè dalla sua camera d’albergo e poi la corsa in ambulanza verso l’ospedale San Raffaele di Milano, dopo che il medico sociale della Fiorentina Luca Pengue aveva provato due volte a rianimarlo. Sono le 15.24 di ieri quando il d.g. viola Joe Barone si sente male, ricostruisce il Corriere della Sera sulle sue pagine odierne, in merito al malore patito ieri dal dg della Fiorentina.

La notizia si è sparsa velocemente tra Italiano e i giocatori, così come velocemente è arrivata la richiesta di rinvio del match con l'Atalanta e la conseguente decisione accolta dalla Lega Serie A. La Fiorentina invece allo stadio ieri non è mai arrivata: Italiano e Biraghi sono stati i primi ad arrivare al San Raffaele (Pradè era in ambulanza con Barone), poi il d.t. Burdisso, Milenkovic, Belotti e qualche altro. In serata è arrivato il comunicato del club viola sulle condizioni di Barone, mentre un nuovo aggiornamento è atteso per oggi - si legge sul quotidiano -.