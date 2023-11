COR. FIO., Viola-Juve, filosofie opposte. Lo dicono i numeri

FirenzeViola.it

“Filosofie opposte”, è il titolo scelto dal Corriere Fiorentino per presentare la gara tra Fiorentina e Juventus. Match che proporrà lo scontro tra stili esattamente contrari, il “corto muso” contro il “difendere bene, attaccare benissimo”.

Si torna sempre lì, Italiano è convinto che il risultato passi sempre dalle prestazioni. Della serie, si può vincere una partita difendendosi ma non è questa la via del successo. Allegri è del partito opposto. E lo dicono i numeri: la Juventus non prende gol da cinque partite e vanta la seconda miglior difesa della Serie A. Mentre la Fiorentina subisce gol da tre match consecutivi e solo in due occasioni ha tenuto la porta inviolata.

Una statistica nata da tanti errori individuali - si legge -, troppi per una certa classifica. Ma, esattamente come le due filosofie, in attacco la situazione si ribalta: i viola con un solo gol dalle punte sono a 18 gol segnati, i bianconeri sono a 16. Merito del calcio di Italiano che fa della Fiorentina la seconda squadra per possesso palla in campionato, mentre la Juventus è solo la decima.