COR.FIO, Nel segno del tre. In arrivo forze fresche per Italiano

"Nel segno del tre", è il titolo che propone il Corriere Fiorentino nelle sue pagine odierne. Il riferimento è a Kouame, Dodo e Castrovilli, forze fresche per la Fiorentina in vista dell'ultimo sprint. Per raccogliere il massimo c'è bisogno di tutti, e i segnali delle ultime settimane vanno in questa direzione. Basta pensare a Dodò, che proprio prima del rinvio della gara di Bergamo aveva fatto il suo ritorno in campo dopo il terribile infortunio rimediato a fine settembre. Prima di vederlo in campo da titolare servirà ancora un po’ di pazienza, così come ne servirà perché trovi la miglior condizione, ma la sua struttura fisica fa pensare che la crescita possa essere tutto sommato abbastanza rapida.

Poi Kouame, non un fenomeno, ma la sua assenza in questi tre mesi si è fatta sentire come forse nessuno avrebbe immaginato. Dopo un periodo di appannaggio sugli esterni, la Coppa d'Africa e la malaria, il soldatino che Italiano porterebbe in battaglia con sé, adesso è pronto a rientrare nelle rotazioni.

Infine Castrovilli. Rientrato in gruppo, Italiano lo stima tantissimo (non a caso lo fece giocare titolare nella finale di Coppa Italia con l’Inter) e in questo finale di stagione cercherà di usarlo come jolly. Mediano, rifinitore, mezzala. Può far tutto, Castro, nel calcio fluido del mister. Un asso da calare nel momento giusto - conclude il quotidiano -.