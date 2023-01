COR. FIO., Commisso vuole un trofeo: C.Italia l'obiettivo

Domani la Fiorentina debutta in Coppa Italia, contro la Sampdoria. Nello stesso giorno in cui farà rientro a Firenze Rocco Commisso, patron viola che discuterà insieme alla società le principali tematiche all’ordine del giorno. Ma passando al campo, come scrive il Corriere Fiorentino, ora la Fiorentina ci riprova: la Coppa Italia non può e non deve essere snobbata, anzi. Vista la situazione di classifica in Serie A, la voglia matta di Commisso di vincere un trofeo e aspettando il ritorno della Conference, la Coppa Italia può diventare l’obiettivo primario.