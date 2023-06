GIOVANILI, L'Under-16 fa sognare. E ora tocca all'U-17

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il sogno di riportare lo scudetto a Firenze a livello giovanile - dopo il tentativo fallito da parte della Primavera - prosegue grazie alle gesta della Fiorentina Under-16. A Scandicci la squadra di Capparella ha superato 3-0 il Parma nella semifinale di ritorno e in virtù dello 0-0 ottenuto all’andata i baby viola hanno strappato il pass per la finale tricolore, in programma il 26 giugno contro la Roma a San Benedetto del Tronto (fischio d’inizio alle 20 e diretta tv su Danz). Le soddisfazioni per il vivaio viola potrebbero però non essere finite qui: dopodomani ad Ancona l’Under-17 di Galloppa sfiderà in gara secca l’Inter per raggiungere a sua volta la finale scudetto di categoria (contro una tra Roma e Milan). Lo scrive stamani La Nazione.