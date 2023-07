DIA, La Viola deve fare il passo decisivo entro il 20 luglio

FirenzeViola.it

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe disposta nelle prossime ore ad effettuare la mossa vincente per Boulaye Dia, classe ‘96. Per portare l'attaccante della Salernitana in maglia viola non dovranno essere utilizzate contropartite ma soldi cash. il senegalese ha una clausola di 25 milioni, valida fino al 20 luglio, quindi la Salernitana non sarebbe nemmeno disposta a contrattare sotto la cifra prestabilita.

Dal 21 luglio, invece, il club campano potrà chiedere una cifra superiore, soprattutto considerando che il presidente dei granata Danilo Iervolino ha già detto che Dia potrebbe valere fino a 40 milioni. Il senegalese ha il fiuto del gol, lo dimostrano i 16 gol segnati la scorsa stagione, ed è quello che serve alla Fiorentina. In alternativa a Dia i nomi per l'attacco sono quelli di i Ngonge dell’Hellas e Dodi Lukebakio, in uscita dall'Hertha Berlino.