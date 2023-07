DIA, A Firenze potrebbe fare più l'esterno che la punta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere Fiorentino Boulaye Dia resta ora come ora in cima ai pensieri della Fiorentina, piace anche Beto oltre al solito Nzola, anche se la Salernitana continua a pretendere il pagamento dei 25 milioni della clausola rescissoria che, comunque, scadrà il prossimo 20 luglio. Occhio però perché, viste le sue caratteristiche, non sarebbe una sorpresa se il senegalese venisse considerato quel famoso attaccante esterno da doppia cifra che il mister aspetta (invano) fin dal suo arrivo a Firenze. Un ruolo, questo, per il quale resta in corsa anche Orsolini del Bologna.