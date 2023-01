COR. SPORT, Nico è pronto a riprendersi la Viola

Come riportato dal Corriere dello Sport la calza che la Befana ha recapitato a Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con il Sassuolo conteneva infatti anche il dolce più atteso da quasi tre mesi a questa parte. Ovvero il nome di Nico Gonzalez, finito a sorpresa nella lista dei convocati che prenderanno parte oggi pomeriggio al match contro i neroverdi. Una gara in cui il tecnico si attende una svolta dalla sua squadra dopo il deludente pari interno di tre giorni fa con il Monza ma nella quale l’argentino - reduce da un paio di sedute in gruppo - potrà al massimo andare in panchina, in attesa di tempi migliori. Settantasei giorni e centinaia di polemiche dopo l’infortunio subito alla caviglia contro l’Inter (al quale aveva fatto seguito lo stop pre-Mondiale in Arabia e il successivo chiarimento con la Fiorentina, che lo ha tolto dal mercato), Nico è pronto a riprendersi la Fiorentina, anche se la strada sarà lunga.