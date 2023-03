COR. FIORENTINO, Malanni e ritardi: i rientri dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto dal Corriere Fiorentino nei prossimi giorni sono attesi i giocatori viola che in questa sosta sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Nico Gonzalez, giocatore a dir poco fondamentale per i viola ma che, per esempio, difficilmente partirà titolare nella sfida di sabato con l’Inter. L’argentino infatti, giocherà nella notte (ore 1.30 italiane) contro Curacao a Santiago del Estero e, quindi, si rivedrà al centro sportivo soltanto giovedì pomeriggio. Probabile, per intendersi, che possa allenarsi con il resto del gruppo soltanto venerdì, in occasione della rifinitura. Stesso discorso per Kouame, che giocherà stasera alle 21 contro Comore. Anche per lui, appuntamento quasi certamente alla rifinitura. E poi Amrabat (pure lui in campo alle 21.30 di oggi) che però, a differenza degli altri due, facendo le corse potrebbe riuscire a rientrare in gruppo già domani pomeriggio. Il problema, nel suo caso, è legato alle condizioni fisiche. Certo, se la passa meglio lui di Jovic. Il serbo (come Milenkovic impegnato ieri sera contro Montenegro e così come Barak) tornerà già oggi a Firenze ma non ha disputato nessuna delle due gare con la Nazionale a causa della bronchite che lo aveva messo fuori causa anche per la partita col Lecce e al massimo (ma è tutt’altro che scontato) contro l’Inter potrà andare in panchina.