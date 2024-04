25 APRILE, Speciale Rfv: ascolta "Bruno Neri: il mediano antifascista"

C'è un'immagine che forse molti di voi hanno visto su qualche libro: è un fotogramma di cui magari avete solo sentito parlare evocato da qualche parente più anziano. Un'istantanea consumata dal tempo, sgranata, poco chiara, che ci parla di un mondo lontano, quando i calciatori prima di una partita scendevano in campo in giacca e al posto dell'inno di Giovanni Allevi prima della gara bisognava stare in mezzo al campo, sguardo rivolto alla tribuna e braccio destro alto, ben teso, a ricordare che lì, anche in un contesto sportivo, erano tutti fascisti. O meglio quasi tutti. Perché anche in un tempo in cui era difficile dire di no, qualcuno l'ha fatto.

Quel qualcuno si chiama Bruno Neri, nome di battaglia "Berni", calciatore della Fiorentina e poi partigiano, corpo estraneo di quella foto datata settembre 1931, scattata prima di un anonimo Fiorentina-Montevarchi che, grazie a quello scatto, finisce sui libri di storia. Con questo speciale di Radio FirenzeViola ripercorriamo la vita dell'uomo e il significato dietro a quello scatto. 'Bruno Neri, storia del mediano antifascista' è fuori su tutte le piattaforme e sulla nostra app (qua trovate il podcast).