BADELJ, Il grande ex legato a Firenze. Lunedì però avversario

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua edizione odierna Il Secolo XIX si concentra sulla figura di Milan Badelj. Il capitano del grifone è il grande ex della sfida del Franchi di domani sera contro la Fiorentina. A Firenze tante emozioni intense per il croato, dai ricordi sul campo, alla morte dell'amico Davide Astori.

Proprio il regista di Zagabria tra l'altro ereditò da Davide la fascia di capitano della Fiorentina. Nel 2019, dopo l'addio a parametro zero dell'estate precedente al termine di quattro stagioni in viola, Badelj fu il primo acquisto fiorentino di Rocco Commisso e del compianto Joe Barone. In estate poi con il Genoa è tornato a Moena, dove ha vissuto insieme a Davide Astori per vari anni il ritiro con il club gigliato. Insomma il legame con Firenze e la Fiorentina per il regista del grifone è rimasto forte, ma lunedì sera al Franchi giocherà da avversario e sicuramente anche lui, come i suoi compagni, vorrà "vendicare" il 4-1 dell'andata.