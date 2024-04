MARINO, Crisi del Sassuolo difficilmente risolvibile

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino, ex di Udinese e Napoli fra le altre, ha parlato a Rai Radio 1 durante 'Radio Anch'Io lo Sport'. Questo il suo pensiero sulla lotta salvezza: "Non mi azzardo in pronostici. La crisi del Sassuolo mi sembra difficilmente risolvibile a quattro giornate dalla fine. La sua differenza reti così macroscopica mette in evidenza la mancanza di equilibrio tecnico e tattico.

Anche se al Sassuolo va riconosciuto che l'assenza di Berardi ha determinato una crisi in partenza che poi si è propagata in maniera ancora più severa. Per quanto riguarda le altre, dal Lecce in giù, può succedere di tutto: bastano un paio di vittorie per tirarsi fuori. E poi ci sono tanti scontri diretti, ad esempio l'Udinese ne ha tre sulle quattro partite rimanenti".