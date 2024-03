ATALANTA, Incroci coi viola. Si riparte, nel nome di Joe

FirenzeViola.it

Fiorentina-Milan di sabato sera sarà una partita speciale, scrive La Nazione sulle proprie pagine. La rincorsa finale dei viola passa proprio da appuntamenti come questo. Il percorso per arrivare all’ultima giornata non è lunghissimo, ma i margini per tentare uno ’strappo’ in avanti segnato dall’orgoglio è possibile. Tutto in un ritmo infernale: si ricomincia dal Milan, seguito dalla trasferta a casa della Juve. In mezzo, quella sfida all'Atalanta saltata poche settimane fa per il dramma Joe Barone. Sarà Coppa Italia, ovvero uno di quei due trofei (l’altro è la Conference) che Barone aveva chiesto alla squadra di alzare per riportare un trionfo a Firenze. E che adesso il gruppo viola punta e vuole alzare addirittura con maggiore forza, proprio con l’obiettivo di dedicarla al dirigente scomparso.

Ci sarà da lottare, da soffrire e in qualche modo anche da cancellare quelle ore drammatiche e caotiche che i due club vissero insieme, il 17 marzo, mentre i soccorsi cercavano di salvare la vita a Barone e viola e nerazzurri - più da fratelli che da rivali - si scambiavano messaggi per capire che cosa stava accadendo e decidere che non era più una domenica da dedicare al pallone. Ma al dolore. Ora si ricomincia. Nel nome di Joe Barone.