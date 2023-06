SERENA A RFV, Mercato? Servono altri Bonaventura

FirenzeViola.it

Spazio al mercato nel pomeriggio di Radio FirenzeViola. Durante Palla al Centro ha preso la parola il tecnico Michele Serena. L'ex viola ha detto la sua sui nomi accostati alla Fiorentina: "Si spendono tanti nomi sul mercato, non solo per la Fiorentina. Penso che il più fattibile possa essere quello di Riccardo Orsolini. Berardi credo che si trasferirà solo per una squadra di altissimo livello. In difesa comunque qualcosa andrà fatto, anche per la partenza che sembra imminente di Igor".

Che tipo di acquisto serve quest'anno alla Fiorentina?

"Secondo me la Fiorentina deve mettere dentro 2-3 giocatori di grande personalità e leadership, calciatori con qualche annetto in più. Io ad esempio impazzisco per la classe di Bonaventura, servono altri giocatori come lui",

Chi terrebbe in attacco tra Cabral e Jovic?

"A domanda secca ti rispondo Cabral. Jovic mi ha un po' deluso, ha grandi qualità ma stenta ad affermarsi. Poi se c'è da prendere qualcuno sul mercato andrei su Nzola, che conosce molto bene Italiano".

Secondo lei nella scelta di un calciatore sul venire a Firenze o no, pesa l'incertezza sulla partecipazione alla prossima Conference League?

"Non penso. Poi dipende qual è la squadra antagonista sul mercato. Certo che, Europa o no, il progetto della Fiorentina è ambizioso ed è comunque un investimento per il futuro quello di sposare la causa viola. C'è un tecnico che sta facendo benissimo come Italiano, che farà tesoro anche delle due finali perse per fare molto meglio".