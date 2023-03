ROSSITTO A RFV, Questa Viola se la gioca con tutte

Intervistato da Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Fabio Rossitto ha commentato il momento della squadra di Vincenzo Italiano: "La vittoria di sabato contro il Milan è un grande segnale per la Fiorentina. Sicuramente in precedenza la squadra ha faticato anche per i molti impegni. Ora però c'è stata una grossa risposta sul campo anche per l'autostima del gruppo. La Fiorentina ha dimostrato che se sta bene può far bene con tutti.

Adesso per la Fiorentina è importante trovare la continuità. La squadra è migliorata, ha avuto una svolta a livello di entusiasmo ed in questo momento è più facile giocare. Ora però si deve dimostrare di essere in un buon momento. Si avvicinano poi le sfide importanti nelle coppe. In questo la sfida di domenica con la Cremonese può essere utile per studiare gli avversari della semifinale di Coppa Italia.

Cabral o Jovic? In questo momento è una bella patata bollente per l'allenatore ma in senso positivo. Hanno entrambi consapevolezza e fiducia. Sulla carta erano attaccanti forti, hanno trovato difficoltà ma adesso sono in forma. Italiano avrà l'imbarazzo della scelta e sceglierà gara per gara, è positivo avere questi dubbi".

E su un'altra sua ex squadra, il Napoli, Rossitto ha detto: "Possiamo dire che sono umani anche loro, ma la sconfitta contro la Lazio non credo significhi nulla. Giocano un calcio evolutissimo, hanno tantissime soluzioni e stanno facendo qualcosa di fantastico. Il campionato l'hanno praticamente vinto, ora siamo tutti a fare il tifo per loro in Champions. Qualsiasi squadra in Europa oggi ha grosse difficoltà ad affrontare il Napoli".