RFV, La programmazione odierna: si prosegue alle 12:00

Anche oggi, venerdì 22 marzo, saremo tutto il giorno in onda per farvi compagnia. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci.

Dalle 14:00 alle 17:00 in onda “Palla al centro”: le prime due ore, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, andranno in onda anche su Lady Radio. Mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà il solo Tommaso Loreto. Alle 17:00, spazio infine a Pietro Lazzerini e Chiara Andrea Bevilacqua per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00. E come ogni venerdì torna l'appuntamento con il "Brivido Viola", a cura della redazione del Brivido Sportivo, che andrà in onda fino alle 20:30. Durante tutta la giornata avremo anche collegamenti con Pozzallo, per l'ultimo saluto del paese sicialiano a Joe Barone, con l'inviato Niccolò Santi.

