M.ORLANDO A RFV, Jovic, esami finiti. Da ora solo Cabral

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Massimo Orlando a Radio Firenze Viola

Il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli, su Radio FirenzeViola abbiamo fatto il punto del momento di Italiano ed i suoi con Massimo Orlando, durante la trasmissione "Palla al Centro". L'ex viola ha parlato della gestione dei due attaccanti gigliati: "Gli allenatori devono essere a gestire queste situazioni. Levare un attaccante quando sta facendo bene è sempre un rischio. Io penso che per Jovic gli esami sono finiti. Vero che ieri il contesto era particolare, ma io da qui alla fine andrei con Cabral. Adesso Italiano deve optare per quelli che sono stati fondamentali nella striscia di vittorie ed uno di questi è Cabral. Normale che il brasiliano sia sembrato nervoso contro la Salernitana, le prossime saranno settimane decisive anche per il suo futuro.

Italiano deve schierare solo quelli pronti?

"Si deve andare con quelli che danno certezze, con quelli che hanno fatto la striscia vincente, tra cui Cabral. Se non li fai giocare con continuità anche i giocatori si innervosiscono, ad esempio Cabral contro la Salernitana. Inoltre questo momento è decisivo anche per l'anno prossimo, infatti i giocatori vogliono dare tutto e vogliono giocare".

Che ne pensa di Terracciano?

"Non sono d’accordo con chi lo critica, soprattutto in questo momento. Non bisogna criticare la squadra dopo che ha ottenuto questi risultati. Io critico sempre la costruzione dal basso, ma non si può criticare Terracciano per il passaggio che poi ha causato rigore".

Amrabat, Mandragora e Bonaventura vanno ritrovati?

"I giocatori bravi si ritrovano. Credo che la Fiorentina sia addirittura più forte del Basilea".