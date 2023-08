FRANCINI A RFV, C'è grande affetto nel nome di Davide

FirenzeViola.it

Maurizio Francini e Luigi Miranda a Radio Firenze Viola

Maurizio Francini, direttore del centro tecnico di Coverciano e vice presidente della Fondazione Davide Astori, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, in compagnia del notaio Luigi Miranda, presidente dell'Associazione Davide Astori. Queste le loro dichiarazioni sulla Fondazione, che da ieri si trova anche sul web: “Siamo una new entry in rete, è un primo passo importante perché ci mette in contatto con tantissime persone”.

Interviene il Notaio Luigi Miranda: “Siamo online da ieri e questo è un passo fondamentale per la nostra avventura. Vogliamo realizzare eventi inerenti allo sporti in materie giuridiche, economiche e scientifiche, e in occasione di questi raccogliere fondi.. Lo abbiamo fatto il 31 maggio a Coverciano; è stato un convegno incredibile dal punto di vista della partecipazione. Da febbraio abbiamo raccolto circa 50.000€. Il 31 di maggio in occasione del convegno, c’è stata la cena di gala e abbiamo raccolto circa 30.000€, che abbiamo destinato alla ricerca condotta dalla dottoressa Elena Sommariva, che è una delle principali ricercatrici a livello mondiale sul tema della cardiomiopatia aritmogena, che è la malattia che ci ha portato via Davide”.

Proseguono: “È un modo per farci conoscere, per raccogliere fondi e trovare persone che ci possono dare una mano. Più siamo meglio è. Nel sito abbiamo messo in mostra cosa facciamo e cosa verremmo fare in futuro”.

Quanto è importante portare avanti la memoria di Davide?

“Davide era una persona che faceva tanto, ma non lo pubblicizzava. Non abbiamo il suo carisma, ma cerchiamo di portare avanti tante cose che lui faceva. L’attenzione nei suoi confronti non si è minimamente affievolita, anzi c’è un affetto attorno al suo nome che è veramente emozionante. È un nome che apre tantissime porte. La famiglia la conosciamo, ed è facile volergli bene. Non appena facciamo il suo nome, alla gente si aprono gli occhi, anche quando siamo andati dal ministro Abodi, per parlare dei nostri progetti, quando ci siamo proposti come Associazione Davide Astori, ci si è aperta un’autostrada, si nota tanta attenzione nel nome di Davide. Davide Astori è una garanzia”.

C’è qualche novità in arrivo?

“Si, abbiamo un po’ di novità in arrivo. Stiamo parlando con un istituto bancario e con una società di calcio, per fare un altro evento. Il Comune di Firenze è sempre stato al nostro fianco, ci da' una grande mano".