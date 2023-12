FOSCHI A RFV, Società viola seria: qua per fare calcio

FirenzeViola.it

Rino Foschi a Radio FirenzeViola

L'ex dirigente sportivo, Rino Foschi, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante il Social Club. Queste le sue parole: "Io parlai con Barone molto prima che Commisso comprasse la Fiorentina, poiché volevano comprare il Palermo. Ma non per fare business, per fare calcio. La società della Fiorentina è molto seria, fanno calcio. Non è come altre società straniere. Certo, hanno dei difetti, però hanno investito, hanno tenuto botte e oggi come oggi si sono presi delle soddisfazioni. Hanno venduto giocatori molto bene, e hanno ottenuto dei risultati scommettendo su un allenatore giovane. Loro sono venuti in Italia perché sono italo-americani per fare calcio e per la passione che hanno".

In attacco ci sono stati degli investimenti sbagliati. E' difficile trovare la punta? "Il direttore sportivo ha un gruppo di lavoro. Oggi il mercato ce l'hanno in mano i procuratori. La Fiorentina guarda dove può arrivare. Ora hanno preso Nzola, Italiano lo conosce. E' una buona punta ma la Fiorentina non lo ha pagato 50 milioni. Poi quando vai a parlare con la concorrenza costa e chi comanda sono i parametri zero e i procuratori".

Su Belotti: "All'inizio Belotti mi piaceva molto. Al giorno d'oggi non ha dimostrato di essere quel giocatore che poteva diventare. La Fiorentina comunque non ha sbagliato granché, è solo stata sfortunata. Belotti comunque può venire a Firenze e fare bene".

