FIRICANO A RFV, Errori in difesa di reparto, non di singoli

© foto di Alberto Fornasari

L'ex calciatore viola Aldo Firicano è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Colpi d'Ala", per parlare di Fiorentina-Viktoria Plzen: "Per domani sono fiducioso. La Fiorentina deve vincere ma c'è la possibilità di poter andare anche ai supplementari, vista l'attitudine del Plzen. Sono una squadra solida che gioca su questa qualità che hanno. La Fiorentina deve essere prudente e aspettare l'episodio giusto, che metterebbe la gara in discesa".

Sull'alternanza tra Biraghi e Parisi: "Penso che domani giocherà Biraghi. L'alternanza non penso dipenda dal rendimento di Parisi, ma dall'attitudine di Italiano. Le rotazioni nell'idea di calcio del tecnico sono fisiologiche, a prescindere dai momenti di forma o meno".

Su come si spiega certi blackout di Quarta: "Purtroppo non è la prima volta che gli capitano. Ha grande potenziale ma incappa spesso in qualche errore che gli stanno frenando la carriera. E' un giocatore bravo, che ha tempi di gioco e sa segnare, ma spesso fa errori di superficialità. In generale però penso che nelle difficoltà della Fiorentina in fase difensiva spesso ci sono errori di reparto, non tanto dei singoli".