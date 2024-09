CALAMAI, Commisso-Funaro, serve massima chiarezza

FirenzeViola.it

Nel corso del consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo "Caffè Nero Bollente", Luca Calamai ha parlato del tema del giorno in casa Fiorentina: "La riflessione di oggi è sull'incontro tra la sindaca Sara Funaro e il presidente Commisso. Sarà un momento importante: spero sia un confronto leale e mi aspetto che ci sia chiarezza. Questa è la parola chiave, una chiarezza che poi dovrà essere trasmessa a tutti i fiorentini. Mi aspetto che Commisso dichiari qual è la scelta della Fiorentina per il periodo che servirà per completare lo stadio, ovvero se la volontà è restare al Franchi, spostarsi al Padovani o provare una soluzione mista. Mi aspetto che la sindaca Funaro accompagni questa volontà. Parliamo di privato certo, ma la Fiorentina fa anche parte del tessuto della città e soddisfare le richieste della società deve essere quasi inevitabile.

Dopo questo incontro spero si cominci a lavorare insieme. Se la Fiorentina, come sembra, deciderà di rimanere al Franchi, deve esserci un cronoprogramma chiaro per la fine dei lavori. C'è l'esempio dell'Atalanta e del nuovo Gewiss Stadium inaugurato proprio domenica scorsa contro la Fiorentina: la società di Percassi ha scelto di rimanere a Bergamo con qualche eccezione per la Champions. Per completare uno stadio da 22mila posti Bergamo ha impiegato più di cinque anni. La Fiorentina ne deve ristrutturare uno dalla grandezza doppia ed è quindi inevitabile pensare possa durare almeno 6 anni".