F. RUSSO A RFV, A Brugge ansia e liberazione. I pali...

© foto di Federico De Luca

"L'ho vissuta con molta ansia ma anche liberazione. La meritavamo, la sfiga non ci ha mai abbandonato quest'anno. Se i pali valessero qualcosa, saremmo più in alto in classifica (ride, ndr)". Così Federico Russo, noto speaker e presentatore nonché tifoso viola, in diretta nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola, raccontando le emozioni del passaggio del turno della Fiorentina a Brugge.

Il rigore di Beltran come l'ha vissuto?

"Gridavo: "Perché non batte Nzola?". Dal dischetto è sempre stato affidabile e se l'era anche guadagnato. L'ha presa Nico, poi Beltran, c'è stata confusione. Ma alla fine il Vikingo ha segnato e bene così. Se lo merita Beltran, è sempre stato un guerriero e si sta sacrificando tantissimo in più ruoli".

Sulla finale che sensazioni ci sono?

"Conosco pochissimo l'Olympiacos. Me lo dovrò studiare per il 29. Tra l'altro davo per scontato di trovare l'Aston Villa, la sua doppia sconfitta mi fa pensare... lo vedo come un avversario tosto l'Olympiacos".

