DINI A RFV, Azionariato popolare: ora norme più chiare

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Scanner puntata del 27 03 2024

Nel corso di "Scanner", approfondimento settimanale del mercoledì in onda sulle frequenze web di Radio FirenzeViola ha preso la parola l'avvocato Giulio Dini. Ecco le sue parole in merito al tema dell'azionariato popolare e del ruolo dei tifosi nei finanziamenti delle squadre: "Da amanti di questo sport, un po' tutti ci siamo stufati di fare solo gli spettatori. Un azionariato popolare è un sinonimo di partecipazione attiva dei tifosi ma può significare anche avere un'attenzione adeguata da parte delle istituzioni verso un movimento che dà tanto lavoro alle persone e che produce gettito. E' di questo periodo l'apprensione di importanti tifoserie circa i destini di club importanti che appartengono a fondi o che non si sa di preciso di chi siano. La Juventus non si dice mai ma è di proprietà francese. Il Milan ad oggi pare abbia una proprietà incerta. Oggi parliamo di come in altri Paesi viene affrontato qusto aspetto e di come è stato scelto di non affidare ad un unico soggetto per legge la maggioranza di un club professionistico, come fanno in Germania".

Servirebbe a suo avviso intanto più trasparenza per comprendere al meglio questo fenomeno?

"Sicuramente sì. Oggi leggiamo articoli di colleghi che si occupano solo di finanza che spesso non sono traducibili per i lettori. Servirebbero delle norme più precise anche per avvicinare la partecipazione popolare ad uno sport che nasce per i tifosi e di conseguenza per il popolo".