DE SINOPOLI A RFV, Vi dico dove trovare le sciarpe viola

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il presidente dell'ATF, Federico De Sinopoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" per parlare dell'iniziativa della curva Fiesole che ha prodotto delle sciarpe viola da far alzare al cielo a tutti i tifosi stasera: "E' uno dei tanti modi per creare ambiente, atmosfera e stimoli ulteriori. Ci sono delle sciarpe fatte appositamente dai ragazzi della curva, le trovate dentro e fuori lo stadio in tutti i settori. Così come in alcuni bar della zona di Campo di Marte. E' meno impegnativo dal punto di vista scenografico, ma stasera si fa la storia e per questo ci abbiamo pensato".

Si aspetta una bolgia?

"Nel conteggio ci sono anche gli ospiti, ma si sta continuando a vendere e alcuni settori come i parterre di tribuna e Maratona oltreché la Fiesole".