CAGNI A RFV, Amrabat? Italiano troverà la soluzione

Luigi Cagni, ex allenatore fra le altri di Genoa e Empoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare il Mondiale di Sofyan Amrabat e non solo:

Le sta piacendo questo Mondiale?

"A tratti mi è piaciuto, alcune partite però non mi hanno tenuto attaccato per tutti e 90 i minuti. In questo Mondiale spero si sia capito che la tecnica individuale di certi giocatori ti fa vincere le partite. Spero che si capisca che questa è la strada".

A livello tecnico che Mondiale ha visto?

"Il risultato è ovviamente importantissimo. In Qatar il 4-3-3 è stato lo schema più utilizzato, ma io l'ho utilizzato già nel '68. Non è stato inventato niente, solo i ritmi sono aumentati".

Cosa pensa delle telecronache di Adani?

"L'ho allenato ad Empoli. Ha studiato tanto, il calcio sudamericano lo conosce da tempo. Pensa che facendo telecronache di questo tipo faccia la cosa giusta. Secondo me si sta tirando la zappa sui piedi, io vorrei che quelli come lui dessero notizie tecniche tattiche e che abbiano valore".

L'ha sorpresa Amrabat?

"Lui no, mi ha sorpreso il Marocco. Lui è un ottimo giocatore anche se a Firenze ha avuto alti e bassi. I calciatori come lui più invecchiano e più diventano bravi. Lui ha le geometrie del gioco e personalità, ora ha trovato la giusta identità. Siccome Italiano ha fatto il centrocampista troverà la soluzione giusta per Amrabat".

Come deve reagire Italiano a una possibile partenza di Amrabat?

"Spero che la Fiorentina abbia uno scouting simile a quello del Napoli, che ha dato via dei calciatori e li hanno sostituiti".

Italiano è un allenatore per il quale i giocatori si devono adattare alle sue tattiche?

"Se hai un calciatore forte che sposta tecnicamente la squadra ti metti d'accordo . Se uno non incide e hai la convinzione che possa fare bene in un altro ruolo devi essere bravo a fargli capire di provare a cambiare. La Fiorentina è stata costruita da Italiano sulla base del 4-3-3, per cui significa che nella sue mente ci sia qualcuno che possa mettersi in quella condizione".