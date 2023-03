BARONCHELLI A RFV, Rammarico per 1-0 col Sivasspor

L'ex difensore della Fiorentina Giuseppe Baronchelli ha parlato nel corso di "Dodicesimo Uomo" su Radio Firenzeviola: "Ho dei ricordi fantastici a Firenze. L'entusiasmo della piazza ci dava quel qualcosa in più, erano il nostro dodicesimo uomo".

Sulla società e Rocco Commisso: "Commisso ha voglia di fare calcio e competere con le prime delle classe. Sono pienamente d'accordo con la battaglia che sta portando avanti sul tema dei bilanci e sul fatto che le società devono confrontarsi con la realtà e regolarizzare i bilanci. La Fiorentina potrebbe sicuramente competere con le big".

Sulla prossima sfida con il Lecce: "Il girone di ritorno non è partito bene. Però non è mai facile andare a giocare lì, ha una buona squadra e si giocherà fino in fondo la salvezza. Ci sono molti giocatori bravi come Strefezza e Hjulmand, una delle sorprese".

Sulla Conference League: "C'è il rammarico di non aver fatto più di un gol nella partita con il Sivasspor. Il tanto lavoro prodotto davanti non è stato finalizzato. Quell'1-0 è un risultato che non ti permette di osare, però se dovessi dare dei numeri direi che la Fiorentina ha la possibilità di qualificarsi del 70%".

Sul settore giovanile: "Secondo me gli allenatori più bravi devono allenare i più piccoli, l'impronta viene data da lì. Riuscire a formare tra gli 8-14 anni è fondamentale. Poi dopo si mette insieme una squadra. Ma fino a quel momento bisogna educare i ragazzi sotto l'aspetto tecnico. Non si può cambiare ogni volta gli allenatori nel settore giovanile, bisognerebbe dare continuità. Toglierei le classifiche fino ad un certo livello e anche la fascia di capitano. L'obiettivo deve essere divertirsi".