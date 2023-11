ASCARI A RFV, De La Vega interessante. Costa 7-10 milioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Eugenio Ascari a Radio FirenzeViola

L'operatore di mercato Eugenio Ascari, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dei prossimi obiettivi di mercato viola, a partire da un esterno come De La Vega: "È difficile trovare un esterno con 15-20 reti nelle gambe. In effetti da avere questo tipo di esterno ad avere Brekalo, o Sottil, c'è una bella differenza. Il nome che è uscito in questi giorni di Pedro De la Vega del Lanus può essere una proposta interessante perché è un destro che gioca bene su entrambe le corsie e che calcia bene da fuori. Ha un grande dinamismo ed è interessante. Inoltre il suo prezzo è diminuito rispetto alle scorse stagioni ed è ancora molto giovane. Potrebbe essere acquistato con sette o dieci milioni".

De La Vega é maturo e pronto per arrivare in Europa?

"Credo sia un calciatore su cui si possa scommettere. Lui è un classe 2001 che qualche stagione fa sembrava essere uno dei prospetti più interessanti di tutto il Sud America. Poi si è un pochino perso ma ha continuato a giocare nelle nazionali giovanili argentine. Ripeto la Fiorentina potrebbe scommetterci sicuramente".

