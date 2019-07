VERETOUT, Il Milan alza il cash a 20 mln. Ora...

Noi abbiamo sempre dato il Milan in pole per Veretout, pur non trascurando la Roma che ha fatto un’offerta d’ingaggio ma che – come per Barella – si è trovata a inseguire. La Roma non si sente fuori dai giochi, il Milan si sente completamente dentro e questa è una bella differenza. Nelle ultime ore sono proseguiti, in modo fitto, i contatti con la Fiorentina. Come spiegato venerdì scorso, la volontà sarebbe quella di chiudere entro mercoledì o giovedì, comunque questa è la settimana giusta per andare alla definizione. Veretout è in ritiro con la Viola, ma sta svolgendo un lavoro blando in attesa di comunicazioni definitive. A lui l’ipotesi Milan intriga parecchio, adesso potrebbe cambiare la strategia del club rossonero. Ovvero, Biglia momentaneamente fuori dalla trattativa (anche se a Montella piace molto) e l’aumento dell’offerta cash fino a 20 milioni. Non trascorrerà troppo tempo. E Giampaolo aspetta con ansia il nuovo rinforzo per il centrocampo, in conferenza stampa non si è sbilanciato, ma le battutine simpaticamente riservate a Maldini e Boban lasciano intendere come per Veretout il Milan voglia presto andare alla definizione.