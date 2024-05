CONFERENCE, I precedenti dell'arbitro Dias coi viola

Fonte: a cura di Niccolò Righi

E' di poco fa l'ufficialità resa nota dalla UEFA sull'arbitro della finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina, in programma ad Atene il prossimo 29 maggio. La scelta è ricaduta sul portighese Artur Soares Dias, classe '79 alla sua prima finale europea diretta in carriera. Fino a questo momento si era limitato a due semifinali di Europa League e una di Champions, quella tra Real Madrid e Manchester City dello scorso anno.

Per quanto riguarda il bilancio con una squadra italiana coinvolta, nei tredici precedenti due hanno visto protagonista la Fiorentina. Il primo risale alla stagione 2013/14, con i viola che batterono al Franchi per 2-1 il Dnipro Dnipropetrovsk in Europa League. Stessa competizione e stesso stadio, ma con esito purtroppo diverso, il secondo precedente di quattro anni dopo, che vide la Fiorentina di Paulo Sousa uscire contro il Borussia Monchengladbach dopo aver vinto 0-1 la gara in Germania ed essere andata sul 2-0 a Firenze (partita terminata poi 2-4).