AGROPPI A RFV, Italiano? Non so come abbia retto 3 anni

© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento", iniziando da una considerazione su Vincenzo Italiano: "Quando si parla di Italiano bisogna avere più obiettività, non si può contestarlo sempre e comunque. Non ha mai avuto un giorno di tranquillità, sia che vincesse sia che perdesse. Non è stato mai accettato, forse perché veniva dallo Spezia, se fosse arrivato dal Real Madrid sarebbe stato diverso. I motivi? Oggi conta essere anche un personaggio mediatico e lui è un tecnico umile, semplice, che "non interessa" a livello mediatico. Mi auguro che vinca questa Conference, perché se la perde...mamma mia".

Sulla finale di Conference: "Se la Fiorentina dovesse vincere Italiano guadagnerà tanti punti anche tra quelli che lo stimano di meno. Se perde ci saranno le solite litanie: non può essere così. Non può essere un singola partita a dare un giudizio generale visto che la finale è l'ultima gara in un percorso fatto di altre 10/12 partite. Ultimamente mi sembra che qualcuno vada allo stadio solo per offenderlo... non so come abbia fatto a reggere per tre anni. Se è giusto che le vittorie vanno divise tra tutti - allenatore, giocatori e società-, allora lo stesso discorso dovrebbe valere per le sconfitte. Non può essere sempre e solo colpa del tecnico".

Sulla società: "Il problema della Fiorentina, a differenza di Bologna e soprattutto di Atalanta, che non sbaglia un colpo da anni, è la non presenza della sua dirigenza a Firenze. Non si può vincere se il tuo presidente sta in America, lo stesso discorso vale per la Roma".

