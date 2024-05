ITALIANO, Queste partite ci servono per arrivare ad Atene

NOTIZIE DI FV FIO-MON 1-1, CHANCE PER ROLLY: SUPER DI GREGORIO Al 63’ la Fiorentina sfiora il vantaggio con Rolando Mandragora: suggerimento in area di rigore per il numero 38 che si coordina e controlla bene il pallone calciando in porta da posizione defilata ma trovando la risposta di Di Gregorio che blinda la sua porta…... Al 63’ la Fiorentina sfiora il vantaggio con Rolando Mandragora: suggerimento in area di rigore per il numero 38 che si coordina e controlla bene il pallone calciando in porta da posizione defilata ma trovando la risposta di Di Gregorio che blinda la sua porta…... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi