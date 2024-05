PIACENTINI A RFV, Olympiacos tosto anche mentalmente ma la Viola può vincere

FirenzeViola.it

Vincitore di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana con la maglia viola, Giovanni Piacentini è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio” per parlare della situazione attuale della squadra viola, toccando anche il tema della finale ad Atene. Ecco le sue parole, cominciando dai ricordi dei tempi a Firenze: “Ho ricordi eccezionali: abbiamo vissuto il primo anno che sono arrivato, abbiamo vinto la Coppa Italia in un gruppo veramente perfetto, avevamo una delle punte più forti della storia. Il nostro gruppo era veramente forte”.

Sulla finale ad Atene?

"La sfida è impegnativa; se le squadre sono arrivate in finale, significa che anche mentalmente sono forti. Nonostante ciò, la Fiorentina può vincere”.

Sull’ipotetica rosa per l’Europa League: “Una squadra come la Fiorentina deve necessariamente avere una rosa di un certo livello. Negli ultimi anni, i traguardi raggiunti hanno reso necessario avere squadre competitive, quindi le rose devono essere ampie. D'altro canto, ritengo anche importante investire nel settore giovanile. L'Atalanta ne è un esempio: ha sempre giovani pronti ad entrare in campo e a emergere”.

Sul centrocampo viola.

"Il ruolo dell'interdittore potrebbe essere considerato un po' passato di moda nel calcio contemporaneo. Personalmente, preferirei vedere una via di mezzo tra un gioco basato sul fraseggio e sull'interdizione. Ritengo che alcuni elementi in questo senso siano ancora necessari, ma bisogna anche saper gestire i tempi nel centrocampo. La Fiorentina dispone di giocatori di diversi livelli, tuttavia, in termini di profondità della rosa, potrebbe essere un po' carente”.

