PAGANIN A RFV, Viola fanno bene nei match importanti

Massimo Paganin, ex viola oggi opinionista televisivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante “Viola Amore Mio”, per parlare del match di questa sera tra Fiorentina e Viktoria Plzen: “La Fiorentina ha affrontato questo tipo di partita e farà tesoro dell’esperienza dell'andata. Ha i mezzi per poter passare il turno. L’aspetto tattico sarà determinante e credo che Italiano saprà esattamente cosa fare. E’ un match fondamentale, soprattutto dal punto di vista mentale, perché per i viola sarà importantissimo passare il turno".

Sulla tattica che utilizzerà: "La Fiorentina ha una propria filosofia di gioco basata sul possesso di palla e penso che l'applicherà anche stasera perché ha una qualità di molto superiore rispetto a quella degli avversari".

Sulla poca continuità mostrata in campionato: “Le partite di coppa cambiano tutto. La Fiorentina avrà un approccio sicuramente diverso rispetto a quello in campionato perché è una squadra con qualità e una mentalità importante. Non ha molto continuità, ma nelle gare importanti la squadra è sempre venuta fuori".

Su Arthur: “E’ un calciatore con certe caratteristiche che dipendono molto anche dal tipo di partita. Lui ha grandi qualità tecniche ma in quella zona di campo Italiano sta utilizzando maggiormente Bonaventura perché probabilmente in questo momento il brasiliano non è riuscito a dargli il 100% di quello che il mister gli chiedeva".

